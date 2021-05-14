موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة





يترقب عشاق الكرة العالمية تحديدًا الإنجليزية نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بين تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

واجه الفريقان طوال مشوارهما في البطولة العديد من الفرق الكبرى أبرزهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

وتأهل تشيلسي على حساب ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المبارتين وذلك بعد تعادله في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما وفاز في مباراة العودة بهدفين نظيفين.

وعلى جانب آخر, تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المبارتين، حيث فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وفاز في مباراة العودة بهدفين نظيفين.

و سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي يوم السبت الموافق 29 مايو 2021 على ملعب دراجاو في مدينة بورتو البرتغالية وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تبث مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المباراة على قناة beIN SPORTS Premium 1, حيث تعتبر الناقل الحصري لنهائي دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.



