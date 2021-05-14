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عاجل.. جيش الاحتلال يستعد لاجتياح غزة بريا

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن القوات الجوية والبرية تهاجم غزة بكثافة، لافتا إلى أن هناك عمليات قصف جوي على قطاع غزة تشارك فيها قوات برية على الأرض.

يأتي هذا بينما أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن الاجتياح البري لم يبدأ حتى الآن.

وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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الكلمات المفتاحية

غزة الجيش الاسرائيلي اسرائيل 3 كتائب

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