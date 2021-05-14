جيش الاحتلال يطالب سكان المستوطنات الحدودية بالبقاء داخل الملاجئ

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان المستوطنات الحدودية البقاء داخل الملاجئ حتى إشعار آخر، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن القوات الجوية والبرية تهاجم غزة بكثافة، لافتا إلى أن هناك عمليات قصف جوي على قطاع غزة تشارك فيها قوات برية على الأرض.





يأتي هذا بينما أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن الاجتياح البري لم يبدأ حتى الآن.





وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



