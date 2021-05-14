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شاهد.. قصة أشهر أغنية رمضانية لـ "النقشبندي" بأمر رئاسي من السادات

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:06 ص
النقشبندي
النقشبندي
شيماء حسن
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كشف الشاعر أحمد بلبولة كواليس غناء الشيخ سيد النقشبندي لقصيدة "مولاي" التي أمر الرئيس الراحل أنور السادات تلحينها على يد الملحن بليغ حمدي.

وقال "بلبولة" في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "مدد" المذاع على فضائية "تن": "أن الشيخ سيد النقشبندي قدم مولاي بأمر من الرئيس الراحل السادات، وكان يرفض هذه المسألة في البداية أن يقوم بإنشادها في وجود الموسيقى".

وأضاف "ولكن بعد تلحين بليغ حمدي لها الذي طلب منه أن يعطيه فرصة ويستمع بنفسه فكان لا يريد أن ينشد هذا الكلام مصبوبًا بالموسيقى ولكن بعد سماعه للحن قال على بليغ حمدي عفريت، وأصبحت هذه الأغنية مرتبطة مع شفافية الصيام ورقة النفس والروح وبها الكثير من الروحانيات".

وفي تصريحات سابقة كشف السيد الشحات، حفيد الشيخ سيد النقشبندى، عن العلاقة التي جمعت جده، بالرئيس الراحل أنور السادات، مشيرًا إلى أن جده كان مدعوا في أحد موالد السويس ويطلق عليه مولد سيدى الدكرورى، وفى أثناء مرور السادات قبل توليه الرئاسة، استمع إلى ابتهالات الشيخ، وأعجب به.

وأوضح "الشحات" ببرنامج مساء "dmc"، أنه بعد تولي الرئاسة، كان دائمًا ما يحرص على دعوة الشيخ للاستماع إليه.

وقال المهندس حسن رضا صديق الشيخ سيد النقشبندى وجامع تراثه، الباحث عن الحقيقة لسيدنا المسلسل مكون من 30 حلقة، قام الشيخ النقشبندي بتسجيل 30 دعاء مضيفا أن الشيخ سجل عدد من الحلقات مع سميحة ايوب عام 1969، وغيره من الحلقات والبرامج، من بينها سهرة مفتوحه ومع النبض، وهو أول شخص صور حفلات أضواء المدينة.

وتابع أن المسؤولين عن التراث بالبرنامج العام، وأكدوا لي انهم ليسوا لدي اي خفايا بتراث الشيخ النقشبندي"، مؤكدًا أن النقشبندي سجل 240 دعاء لإذاعة البرنامج العام، موضحا أن رئيس الإذاعة وعدني بدراسة محتويات النقشبندي للاستفادة منها ولم يحدث.

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