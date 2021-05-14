الأحد.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول التصعيد في فلسطين

نقلت قناة العربية الإخبارية عن دبلوماسيين، قولهم إن مجلس الأمن يعقد اجتماعا الأحد حول التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.



وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.



واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.