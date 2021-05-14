Advertisements

الأحد.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول التصعيد في فلسطين

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:01 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
Advertisements
نقلت قناة العربية الإخبارية عن دبلوماسيين، قولهم إن مجلس الأمن يعقد اجتماعا الأحد حول التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن فلسطين حماس إسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ثاني أيام عيد الفطر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي وسط غيابات بالجملة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي في مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 1193 حالة إصابة جديدة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على ظهير الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية

الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجًا على الأحداث الأخيرة بالقدس

إسرائيل تستدعي 8 فرق من قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود

"كتائب القسام" تعلن إطلاق صاروخ جديد على مطار رامون جنوبي إسرائيل

صفارات الإنذار تدوي الآن في تل أبيب بعد إطلاق رشقات صاروخية من غزة

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة من دون طيار خرقت المجال الجوي من قطاع غزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

12:00 ص

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

07:44 م

الكشف عن سبب عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي في مواجهة صن داونز

12:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق