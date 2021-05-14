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شاهد.. لحظة استقبال مصر شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني سينوفارم

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:02 ص
استلام شحنات لقاح
استلام شحنات لقاح
شيماء حسن
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عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد لحظات استلام مصر لـ500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني في إطار خطة وزارة الصحة في توفير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا، استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أنه مع زيادة جرعات اللقاحات التي تتسلمها مصر سيتم إتاحة تلقي اللقاح لعدد أكبر من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وكشف أن مصر ستتسلم 500 ألف جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصينى، بالإضافة إلى 1400 لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالي لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفي لتصنيع مليوني جرعة من اللقاحات، لافتًا إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتًا إلى أن متلقي لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وأشار إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها المستمر لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة الجائحة، مما ساهم في تطعيم الأطقم الطبية والتوسع في عمليات التطعيم لتشمل المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والمستحقين للقاح من الشعب المصري تباعًا.

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