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عاجل.. جيش الاحتلال يعلن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" في خبر عاجل.

كما أفادت القناة بأن الفصائل الفلسطينية قصفت عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ 50 صاروخا، وأن هناك أكثر من 50 إصابة تصل مستشفى بيت حانون جراء استهداف منطقة البعلي.

وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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