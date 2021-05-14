عاجل.. جيش الاحتلال يعلن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" في خبر عاجل.





كما أفادت القناة بأن الفصائل الفلسطينية قصفت عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ 50 صاروخا، وأن هناك أكثر من 50 إصابة تصل مستشفى بيت حانون جراء استهداف منطقة البعلي.





وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



