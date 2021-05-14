موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

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موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 14/مايو/2021 - 12:32 ص
محمد نادر
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يستعد نادي توتنهام لمواجهة وولفرهامبتون واندررز في تمام الثالثة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل الموافق السادس عشر من مايو الجاري على ستاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة ال 36 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز.
ويدخل لاعبي سبيرز اللقاء وعينهم على الثلاث نقاط، لمصالحة جماهيرهم بعد الخساره الأخيرة في الدوري بثلاثية أمام ليدز يونايتد، ليتأزم موقف الفريق ويظل بعيداً عن المراكز المؤهلة إلى الأبطال الموسم المقبل.
فيما يأمل لاعبو المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، في الظفر بالثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق في ترتيب الدوري.
ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 56 نقطة من 35 مباراة فاز خلالها في 16 وتعادل في 8 وتلقى الهزيمة في 11 مواجهة.
على الجانب الآخر يتواجد وولفرهامبتون في المرتبة ال12 برصيد 45 نقطة من 35 مباراة حقق الفوز خلالها في 12 وتعادل في 9 بينما تلقى الهزيمة في 14 لقاء.
من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في أفريقيا والشرق الأوسط.
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