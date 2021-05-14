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حسن شاكوش يكشف عن أول أجر من الغناء: 150 جنيها (فيديو)

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:01 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
داليا الحسين
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قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن أول أجر حصل عليه من الغناء كان 150 جنيها.

وأضاف شاكوش خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "العيد أحلى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ظروفا صعبة واجهته اثناء لعب كرة القدم بسبب الظروف المادية.

وكشف شاكوش عن ميوله الكروية مؤكدا أنه أهلاوي إسماعيلاوي وكان يلعب في الإسماعيلي قبل ترك كرة القدم.

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