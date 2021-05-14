مصطفى شعبان يعايد جمهوره بعيد الفطر المبارك





وجاءت معايدة "شعبان"، على طريقة "سفينة"، وهي الشخصية التي كان يقدمها خلال شهر رمضان في مسلسل "ملوك الجدعنة".





وكتب "مصطفى" عبر حسابه الشخصي قائلا: " ‬‏‪#سفينة وسرية يالا كل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد عليكو و على بلدنا و اهلنا و ناسنا فى كل مكان".





وشارك الفنان مصطفى شعبان، خلال النارثون الرمضاني السابق، بمسلسل "ملوك الجدعنة" بمشاركة الفنان عمرو سعد الذي قدم معه دور البطولة.

عايد الفنان مصطفى شعبان، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحلول شهر رمضان المبارك.