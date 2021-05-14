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مواجهات بين شبان فلسطينيين وشرطة الاحتلال في حي الشيخ جراح

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
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وقعت قبل قليل، مواجهات في حي الشيخ جراح بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بعد اعتداء نفذه مستوطنون ضد السكان وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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فلسطين الشيخ جراح اسرائيل

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