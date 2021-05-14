الكشف عن سبب عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي في مواجهة صن داونز

عاد ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تم استبعاد أكرم توفيق لاعب الوسط بسبب إصابته في الركبة.









ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء غد السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان موسيماني قد استبعد ناصر من قائمة الأهلي أمام الزمالك في القمة ١٢٢ لكن إصابة أكرم توفيق في الركبة ومن قبله حمدي فتحي في الذراع وعدم وجود بدائل في وسط الملعب أجبرت المدرب الجنوب إفريقي على إعادة ناصر ماهر لقائمة الأهلي لمباراة الغد أمام الفريق الجنوب إفريقي.







