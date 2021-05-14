شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ثاني أيام عيد الفطر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا أعلنت فيه تفاصيل طقس اليوم الجمعة، الموافق ثاني أيام عيد الفطر.





طقس ساعات النهار

وقالت الهيئة، إنه في ساعات النهار يسود طقس حار على القاهره الكبرى والوجه البحري مائل للحراره على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





طقس ساعات الليل

وأضافت الهيئة أنه يسود ليلا طقس لطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الظواهر الجوية

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، فهي نشاط نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.