Advertisements

موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements

يحل أرسنال ضيفاً ثقيلاً على كريستال بالاس في تمام الثامنة مساء الأربعاء الموافق التاسع عشر من مايو الجاري على ملعب سيلهورست بآرك  في إطار فعاليات الإسبوع ال 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل الإسباني ميكل آرتيتا مدرب الجانرز اللقاء منتشيا بفوز فريقه على تشيلسي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في الجولة السابقة من البريميرليج.

فيما يأمل لاعبو المدرب الإنجليزي روي هودسون، في الظفر بالثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق في ترتيب الدوري.

ويحل أرسنال في المرتبة التاسعة في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 36 مباراة استطاع الإنتصار في 17 لقاء وتعادل في 7 أخرى وتلقى الهزيمة في 13 مواجهة خاضها حتى الآن.

على الجانب الآخر يأتي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة ومن35 مباراة فاز خلالها في  11 وتعادل في 8 بينما تلقى الهزيمة في 16 لقاء.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في أفريقيا والشرق الأوسط.

أخبار تهمك

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة

منذ 40 دقيقة

تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي وسط غيابات بالجملة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 12 دقيقة

بالفيديو.. صلاح يسجل هدف عالمي في شباك مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن سبب عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي في مواجهة صن داونز

منذ 18 دقيقة

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

12:00 ص

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

07:44 م

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق