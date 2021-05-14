موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز





يحل أرسنال ضيفاً ثقيلاً على كريستال بالاس في تمام الثامنة مساء الأربعاء الموافق التاسع عشر من مايو الجاري على ملعب سيلهورست بآرك في إطار فعاليات الإسبوع ال 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





يدخل الإسباني ميكل آرتيتا مدرب الجانرز اللقاء منتشيا بفوز فريقه على تشيلسي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في الجولة السابقة من البريميرليج.





فيما يأمل لاعبو المدرب الإنجليزي روي هودسون، في الظفر بالثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق في ترتيب الدوري.





ويحل أرسنال في المرتبة التاسعة في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 36 مباراة استطاع الإنتصار في 17 لقاء وتعادل في 7 أخرى وتلقى الهزيمة في 13 مواجهة خاضها حتى الآن.





على الجانب الآخر يأتي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة ومن35 مباراة فاز خلالها في 11 وتعادل في 8 بينما تلقى الهزيمة في 16 لقاء.



