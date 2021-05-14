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اجتماع بين لابورتا وكومان لبحث أسباب تراجع برشلونة

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
وكالات
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اجتمع مدرب برشلونة رونالدو كومان، اليوم الخميس، أكثر من ساعتين مع رئيس النادي جوان لابورتا، ونائب الرئيس الرياضي، رافائيل يوست، لإيضاح أسباب النتائج السيئة الأخيرة للفريق والتي أبعدته عن المنافسة على لقب الليجا، من دون الاعلان عن شيء عن مستقبل الجهاز الفني.
وقال كومان للصحافيين بعد الاجتماع الذي عقد في أحد المطاعم "يمكنكم سؤال ما تشاؤونه، ولكني لن أرد"، وقال لابورتا إنه كان "اجتماعاً هادئاً بين المدرب والرئيس".
وقللت مصادر من النادي من أهمية الاجتماع وأنه مثل جميع الاجتماعات التي عقدت بين كومان ولابورتا منذ تولي الأخير رئاسة النادي في منتصف مارس (آذار).
ويأتي الاجتماع بعد ان ابتعد "البرسا" عملياً عن لقب الدوري لهذا الموسم عقب تعادله مع أتلتيكو مدريد وليفانتي قبل جولتين من نهاية المسابقة وابتعاده بأربعة نقاط عن المتصدر.
وينتهي عقد كومان، الذي تولى زمام الفريق الصيف الماضي، في 30 يونيو (حزيران)، وأكد المدرب الهولندي في مرات عدة نيته الالتزام بعقده.

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