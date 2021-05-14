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موسيماني يستقر على ظهير الأهلي أمام صن داونز

الجمعة 14/مايو/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،  على الظهير الأيسر للمارد الأحمر أمام صن داونز بدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أيمن أشرف يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام صن داونز

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر استقر على مشاركة أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر أمام صن داونز.

وأوضح المصدر أن أيمن أشرف سيشارك بمركز الظهير الأيسر، لحين عودة النجم الدولي التونسي علي معلول من إصابته التى تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مشاركات بطل دوري أبطال أفريقيا في مونديال كأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تأكد غيابه عن خوض مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

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