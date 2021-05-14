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الكشف عن قائمة غيابات الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:11 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم غدًا السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تأكد غياب الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي عن مواجهة صن دوانز بسبب الإصابة التى تعرض لها فى فبراير الماضي أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية.

 كما يستمر غياب حمدي فتحي المصاب بكسر فى الذراع وسعد سمير المصاب بشد فى العضلة الضامة والثنائى كريم نيدفيد ومحمد محمود الغائبان منذ فترة طويلة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة، من أجل تأمين موقف الفريق في مباراة العودة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين صن داونز والأهلي فى جنوب إفريقيا، يوم 22 مايو الجاري، لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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