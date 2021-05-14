الكشف عن قائمة غيابات الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
الكشف عن قائمة غيابات الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا
الجمعة 14/مايو/2021 - 02:11 ص
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم غدًا السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
حيث تأكد غياب الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي عن مواجهة صن دوانز بسبب الإصابة التى تعرض لها فى فبراير الماضي أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية.
كما يستمر غياب حمدي فتحي المصاب بكسر فى الذراع وسعد سمير المصاب بشد فى العضلة الضامة والثنائى كريم نيدفيد ومحمد محمود الغائبان منذ فترة طويلة.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة، من أجل تأمين موقف الفريق في مباراة العودة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين صن داونز والأهلي فى جنوب إفريقيا، يوم 22 مايو الجاري، لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements