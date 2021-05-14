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صراع اللقب.. موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره سيلتا فيجو، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثامن برصيد 50 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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