صراع اللقب.. موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني





يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره سيلتا فيجو، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.





ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثامن برصيد 50 نقطة.



