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هنا شيحة تحتفل بعيد الفطر المبارك مع ابنها

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد الفطر المبارك مع ابنها لي لي، وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "شيحة" تعليقا قائله: "عيد سعيد " حيث تواجدا في أحد الأماكن.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي،ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

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