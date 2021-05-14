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10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:47 ص
حمولة البنجر
حمولة البنجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، بسرعة التعامل مع حمولة سيارة نقل محملة بالبنجر، انقلبت على كوبري سندوب أحد أهم مداخل مدينة المنصورة من الناحية الجنوبية.

انتقلت على الفور حملة من مجلس المدينة وغرفة العمليات الخاصة بالأزمات إلى موقع الحادث، وتبين أن السيارة نقل كبيرة محملة بحمولة ما يقرب من 10 أطنان بنجر، قيادة السائق حسن محمد إسماعيل، به إصابات خفيفة من الحادث، وتحمل لوحات رقم "د.ج.س ٩١٤٣"، ودفع المجلس بلوادر كبيرة الحجم وجرارات وحفرات للتعامل مع الأزمة بعد إخطار مركز شرطة المنصورة بقيادة العميد طارق عبدالهادي وقوات الحماية المدنية وإسعاف الدقهلية، وفُتحت الطريق للمارة بعد نقل الحمولة بمعدات مجلس المدينة وإزاحة السيارة عن الطريق بالاشتراك مع قوات الحماية المدنية.

وأكد هاني سليمان، رئيس مجلس مركز ومدينة المنصورة، أن السيارة وحمولتها رُفعت عن الطريق بشكل لا يعيق الطريق والاطمئنان على عدم إصابة مواطنين أو سيارات أخرى جراء انقلاب السيارة.

وأشار سليمان، إلى أن هناك تعليمات مشددة من محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترات العيد وتشكيل غرفة عمليات للتعامل مع الأزمات بكافة أشكالها حال حدوثها، بالإضافة للتعامل مع أي مخالفات أو شكوى خلال فتره إجازة العيد.
10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل
10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل
10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل
10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل
10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل
10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل
10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل
10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل
10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل
10 أطنان بنجر توقف حركة السير في المنصورة.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل

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