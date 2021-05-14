منال سلامة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

هنأت الفنانة منال سلامة جمهوها بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت "سلامة" تعليقا قائله: "عيد فطر سعيد".



يشار إلى أن آخر أعمال منال سلامة مشاركتها في مسلسل «عائلة الحاج نعمان» الذي عرض عام 2018 وتكتفي من حينها بالظهور في برنامجها "حلو الكلام مع منال".