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منال سلامة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأت الفنانة منال سلامة جمهوها بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "سلامة" تعليقا قائله: "عيد فطر سعيد".

يشار إلى أن آخر أعمال منال سلامة مشاركتها في مسلسل «عائلة الحاج نعمان» الذي عرض عام 2018 وتكتفي من حينها بالظهور في برنامجها "حلو الكلام مع منال".

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