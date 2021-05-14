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محمد دياب يهنئ جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الفنان محمد دياب جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "دياب" قائلا: "كل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم يارب بكل البركة ❤️❤️❤️❤️ #دياب".

يذكر أن آخر أعمال محمد دياب مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة.

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