تعرف على رسالة شريهان للشعب الفلسطيني في عيد الفطر المبارك

وجهت النجمة شريهان رسالة للشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت قائله: " كل عام وأنتم جميعًا بخير وعلى رأسنا شعب الإرادة والصمود والعزيمة، صاحب الحق في الحياة الكريمة #الشعب_الفلسطيني العظيم. أعاده الله عليهم وعلينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات. #شريهان".



يذكر أن شريهان عادت للظهور مرة أخرى على الشاشة من خلال إعلان لها في شهر رمضان الكريم لإحدى شركات المحمول.



