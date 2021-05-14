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تعرف على رسالة شريهان للشعب الفلسطيني في عيد الفطر المبارك

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت النجمة شريهان رسالة للشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت قائله: " كل عام وأنتم جميعًا بخير وعلى رأسنا شعب الإرادة والصمود والعزيمة، صاحب الحق في الحياة الكريمة #الشعب_الفلسطيني العظيم. أعاده الله عليهم وعلينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات. #شريهان".

يذكر أن شريهان عادت للظهور مرة أخرى على الشاشة من خلال إعلان لها في شهر رمضان الكريم لإحدى شركات المحمول.

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