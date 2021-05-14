يسرا تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

هنأت النجمة يسرا جمهورها بحلول عيد الفطر المبارك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت يسرا قائله: "كل عيد وأنتم بألف خير وصحة وهنا وسعادة وراحة بال يا حبايبي 🤍#Youssra #يسرا".



يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل "حرب أهلية" مع عدد من الفنانين منهم باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.