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هيفاء وهبي تعلّق على صورة مؤثرة لطفلةٍ فلسطينيّة... والجمهور يشيد بموقفها

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورةً مُوجعةً وتفطر القلوب لطفلةٍ فلسطينيّةٍ تحمل دميتها الزهريّة بيديّها وتجلس على أنقاض المنازل، وذلك تزامناً مع عيد الفطر الّذي يمرّ قاسياً على الشعب الفلسطيني المُناضل. 

وعلقت قائلة "أطفال فلسطين الحبيبة في العيد"، مُستخدمةً رمز القلب المكسور. وتضيف "كلّ عام وأنتم أقرب إلى الحريّة والنصر". 

وحظي منشور وهبي بتفاعل الكثير من الجمهور وحصد آلاف الإعجابات وتعليقات روّاد الإنترنت الّذين أجمعوا أنها تمتلك الكثير من النبل والشرف والإنسانيّة بخلاف بعض الحكّام الّذين يلتزمون الصمت في القضيّة الفلسطينيّة. 

وبذلك تكون هيفاء وهبي قد جدّدت موقفها التضامني مع الشعب الفلسطيني الّذي سبق وعبّرت عنه عبر تويتر، فدوّنت سابقاً التالي: "ما يحصل في غزة جريمة في حقّ الإنسانيّة، الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها"، ووصف المغرّدون هذه التغريدة بالموقف المُشرّف.  

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