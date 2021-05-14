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تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد بطولتي 2019، و2020.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز، غدًا السبت الموافق 15 مايو الحالي، على ملعب الأهلي زي السلام، في مباراة الذهاب في دور الثمانية في دوري الأبطال.

وستقام مباراة الأهلي وصن داونز في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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