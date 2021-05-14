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حي الأميرية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في أول أيام عيد الفطر

الجمعة 14/مايو/2021 - 06:06 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابعت الأجهزة التنفيذية لحي الأميرية، تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للتأكد من غلق المحلات التجارية والمقاهي فى المواعيد المحددة، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة من الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، بمتابعة تطبيق قرارات الغلق.

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