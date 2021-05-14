حي الأميرية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في أول أيام عيد الفطر

تابعت الأجهزة التنفيذية لحي الأميرية، تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للتأكد من غلق المحلات التجارية والمقاهي فى المواعيد المحددة، في أول أيام عيد الفطر المبارك.



