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عاصي الحلاني يقدّم أجمل هدية لجمهوره مع نجله في عيد الفطر

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ كليب الديو الغنائي الذي جمعه مع ابنه الفنان ​الوليد الحلاني​ بعنوان "​حبيبي​" على يوتيوب، وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء العمل الجديد بمثابة هدية ومفاجأة من العيار الثقيل، لجمهوره، كهدية في ​عيد الفطر​ السعيد، وبالفعل أشاد بها جمهوره وأعربوا عن إعجابهم الشديد بالفكرة والأداء.

العمل من كلمات الشاعر ​نزار فرنسيس​، والحان ​عادل العراقي​، توزيع ​طوني سابا​، ايقاعات سليمان دميان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج ​أحمد منجد​.

ونثر الكليب حالة من البهجة والحب في قلوب الجمهور، من خلال مشاهد عفوية بين الحلاني ونجله، والتي بدت بصورة طبيعية غير متصنعة.

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