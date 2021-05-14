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عاصي الحلاني يقدّم أجمل هدية لجمهوره مع نجله في عيد الفطر
الجمعة 14/مايو/2021 - 05:30 ص
لمياء علي
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طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني كليب الديو الغنائي الذي جمعه مع ابنه الفنان الوليد الحلاني بعنوان "حبيبي" على يوتيوب، وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء العمل الجديد بمثابة هدية ومفاجأة من العيار الثقيل، لجمهوره، كهدية في عيد الفطر السعيد، وبالفعل أشاد بها جمهوره وأعربوا عن إعجابهم الشديد بالفكرة والأداء.
العمل من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، والحان عادل العراقي، توزيع طوني سابا، ايقاعات سليمان دميان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج أحمد منجد.
ونثر الكليب حالة من البهجة والحب في قلوب الجمهور، من خلال مشاهد عفوية بين الحلاني ونجله، والتي بدت بصورة طبيعية غير متصنعة.
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