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عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن القاهرة حذرت تل أبيب من استمرار العملية العسكرية ورفض الهدنة، لافتة إلى أن الوفد المصري عرض على إسرائيل هدنة لمدة سنة وأنها ستتولي مهمة التنسيق.

وأضافت أن القاهرة أكدت قدرتها على إلزام الأطراف الفلسطينية بالهدنة إذا وافقت إسرائيل، وطالبت تل أبيب بوقف الاستيطان ودعم المتشددين في اقتحام المسجد الأقصى، ووقف عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات في غزة.

ولفتت إلى أن القاهرة سترد على رفض إسرائيل للهدنة بتجميد عدد من الملفات معها، كما أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بنقل الإصابات الحرجة من غزة للعلاج بالقاهرة.

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غزة تل أبيب القاهرة إسرائيل

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