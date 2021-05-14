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تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:36 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، غدًا السبت على ملعب الأهلي وي السلام.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني لفريق الأهلي على تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهة صن داونز، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

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