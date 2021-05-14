موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة





سيتابع الكثير من عشاق الكرة الأوروبية نهائي بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بين مانشستر يونايتد الإنجليزي و فياريال الإسباني.

ونجح مانشستر يونايتد في التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد التغلب على روما الإيطالي بثماني أهداف مقابل 5 أهداف في مجموع المبارتين, حيث فاز في مباراة الذهاب بستة أهداف مقابل هدفين لكن المان يونايتد خسر في مباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلى صعيد آخر، تمكن فياريال الإسباني من الأطاحة بآرسنال الإنجليزي من الدور قبل النهائي الإيطالي بهدفين مقابل هدف في مجموع المبارتين, حيث فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وتعادل سلبيا في مباراة العودة.

وستقام مباراة مانشستر يونايتد وفياريال يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 على ملعب جدانسك بمدينة جدانسك في بولندا وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تبث مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال عبر قنواتها, حيث أنها صاحبة حقوق البث الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



