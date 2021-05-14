"بعد تألقهما في ليام".. الجمهور يختار يوسف سحيري وكنزة مرسلي كأفضل ثنائي جزائري





حقق نجما الجزائر كنزة مرسلي ويوسف سحيري، نجاحات ساحقة في الماراثون الرمضاني الدرامي المُنصرم، من خلال المسلسل الجزائري "ليام".



وتصدّر العمل منصات التواصل الاجتماعي، بعدما حظي بنسب مشاهدة مرتفعة، وسط إشادات واسعة بالقصة والتمثيل والتنفيذ الهائل المصحوب بالحبكة الدرامية لعرض الأحداث.



وأشاد الجمهور بنوهبة كنزة مرسلي، في التمثيل، وإلى جانب نجاحها في الغناء، فها هي تبرهن على تعدد مواهبها، من خلال التألق في التمثيل أيضاً.



وأما عن يوسف سحيري، فجاءت تجربة ليام الدرامية، بمثابة عودة قوية له للشاشات والجمهور، وذلك بعدما تولى مهمة وزارية الفترة الفائتة، وبعدها عاد ليخطف الأنظار من جديد.



ومع انتهاء عرض حلقات العمل الجزائري، أطلق الجمهور عبر المنصات الالكترونية، لقب أفضل ثنائي درامي جزائري على بطلا ليام، وذلك لأن بينهما كيميا قوية أمام الشاشة في مشاهدهما معاً.