تعرف على موعد مباراة الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي





يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، عندما يواجه نظيره نهضة بركان المغربي.





وستقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان، يوم الجمعة الموافق 28 مايو الجاري، والمقرر إقامتها في قطر.





ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.





بينما فريق نهضة بركان بصفته حامل لقب كأس الكونفدرالية، حيث حقق اللقب على حساب فريق بيراميدز، بهدف نظيف.



