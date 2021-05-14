Advertisements

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبي في الدوري المصري

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره إنبي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: حميد أحداد.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى كلوب

منذ ساعة و 20 دقيقة

الكشف عن سبب عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي في مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ يوم

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي وسط غيابات بالجملة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

03:38 ص

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

07:44 م

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق