تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبي في الدوري المصري





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره إنبي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي.





خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما.



