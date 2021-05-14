موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



