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تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام إنيمبا في الكونفدرالية

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:45 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر رودولفو أروابارينا ،المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على التشكيل الأقرب لمواجهة إنيمبا مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبداء بيراميدز اللقاء بالتشكيل الآتي :

في حراسة المرمى : شريف إكرامي 

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق - محمود حمادة.

أمامهم: رمضان صبحي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إيريك تراوري.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ، يوم الأحد المقبل ،الموافق 16 من الشهر الجاري ،بستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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روابارينا تشكيل بيراميدز

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