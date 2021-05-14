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نجم بيراميدز يهدد مستقبل محمود علاء مع الزمالك

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تخطط إدارة الزمالك للتعاقد مع أحد المدافعين المميزين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب تراجع مستوى نجم دفاع الفريق محمود علاء بشكل ملحوظ في الفترة الماضية. 
ودخل أحمد أيمن منصور نجم دفاع بيراميدز دائرة اهتمامات جهاز كرة القدم في الزمالك من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.
وعرض أحد وكلاء اللاعبين أحمد أيمن منصور على جهاز كرة القدم في الزمالك وذلك من أجل حسم موقف نجم بيراميدز في العودة إلى القلعة البيضاء خاصة وأنه كان من عناصر قطاع الناشئين قبل الرحيل.
ويستطيع أحمد أيمن منصور اللعب في أكثر من مركز سواء في مركز المساك أو مركز الظهير الأيسر وتواجد في معسكرات منتخب مصر الآخيرة.

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