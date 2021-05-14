عاجل.. إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية رود آيلاند

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ردو آيلاند، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.





ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.



