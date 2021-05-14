Advertisements

عاجل.. إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية رود آيلاند

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ردو آيلاند، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

في غضون ذلك، تدافع هيئات أميركية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الولايات المتحدة الفجر اطلاق نار

أخبار تهمك

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ يوم

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي وسط غيابات بالجملة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى كلوب

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ 37 دقيقة

الكشف عن سبب عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي في مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. إطلاق نار داخل مركز تجاري في فرجينيا الأمريكية

عاجل.. إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

إطلاق نار في مركز تجاري في ألاباما الأميركية ووقوع مصابين

جرحى جراء إطلاق نار في ملهى ليلي جنوب كاليفورنيا

إصابة 16 شخصا في إطلاق نار بولاية شيكاغو

قتلى وجرحى بإطلاق نار في أمريكا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

03:38 ص

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

07:44 م

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق