نجم وادي دجلة مرشح للإنضمام إلى الزمالك





يسعى مسئولو الزمالك للدخول في مفاوضات مع أحد نجوم وادي دجلة في الفترة المقبلة وذلك من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية وجود مفاوضات شفهية بين مسئولي الزمالك ومحمد هلال نجم وادي دجلة.

وترغب إدارة القلعة البيضاء في معرفة رأي محمد هلال في الانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأبدى محمد هلال موافقته على خطوة الانضمام إلى الزمالك إلا أنه رهن الأمر بمدى قدرة الزمالك على إقناع إدارة وادي دجلة برحيله.

ويمتلك محمد هلال القدرة على اللعب في أكثر من مركز سواء في الجناح الأيمن أو خط الوسط كما تمكن من تسجيل 5 أهداف في 15 مباراة حتى الآن في الموسم الحالي.



