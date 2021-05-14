تأجيل مفاوضات ميسي مع برشلونة لهذا السبب؟

فجرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تجديد عقد قائد،د ونجم نادي برشلونة ليونيل ميسي.





ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.





وبحسب الإذاعة الشهيرة فإن المفاوضات بين ميسي وبرشلونة قد تستمر لفترة طويلة، لأنه سيسافر إلى الأرجنتين من أجل التحضير لبطولة كوبا أمريكا.





ومن المقرر أن تقام بطولة كوبا أمريكا الأرجنتيني بلد النجم الأرجنتيني بالاشتراك مع كولومبيا في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو.



