الأهلي يستغل نجم الفريق في مفاوضاته مع الصفقة الكبرى









أكدت تقارير صحفية مغربية، أن بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدخل لاقناع سفيان رحيمي زميله السابق بصفوف الرجاء البيضاوي المغربي من أجل الانتقال للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.





وبحسب صحيفة "لو 360" المغربية، فإن بدر بانون مدافع النادي الأهلي والذي انتقل له من صفوف الرجاء في الموسم الجاري، يتوسط من أجل إقناع رحيمي بالانتقال إلى القلعة الحمراء.





ويسعى الأهلي لحسم صفقة سفيان رحيمي الجناح الهجومي لفريق الرجاء المغربي، بعد تألقه مع فريقه في الموسم الحالي.





ونال سفيان رحيمي إعجاب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وطالب بسرعة ضمه.



