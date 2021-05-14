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كل شيء "ممكن" مع سيف نبيل وبلقيس... ما القصة؟

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلق النجمان العراقي ​سيف نبيل​، واليمنية ​بلقيس​، كليب الديو الغنائي الذي جمعهما معاً بعنوان "ممكن"، منذ ساعات على يوتيوب، كهدية ومفاجأة لعشاقهما في عيد الفطر السعيد.

أغنية "ممكن" من ألحان سيف نبيل، وكلمات ​سيف الفارس​ وتوزيع ​عمر صباغ​، وخطف الثنائي الأنظار في مشاهد الكليب، ونثرا البهجة والرومانسية خلال أجواء الكليب.

العمل الغنائي الجديد المشترك، حظيّ بنجاح كبير وانتشار واسع بين صفوف الجمهور ممن تداولوا الكليب عبر صفحاتهم، كما حقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وأعرب الفنان العراقي، عن سعادته الكبيرة بإطلاق العمل والأصداء الإيجابية حوله، معتبراً إياه بأنه "هدية العيد" لمحبيه.

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