العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

تلقى مسؤولو الفريق الأول بالنادي الأهلي عروضاً لضم المهاجم الكونغولي والتر بواليا، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقاً لما أشارات إليه بعض المصادر، هناك عروضاً من أندية اماراتيه وأخرى سعوديه تسعي لضم الكونغولي، بالإضافة إلى اهتمام أندية الإتحاد السكندرى والجونة للحصول على توقيع اللاعب خلال الفترة المقبلة.





وكان بواليا قد انتقل الى النادي الأهلي قادماً من صفوف الجونه خلال الميركاتو الشتوي الماضي وبقيمة عقد بلغت 2 مليون دولار.





ولكن يسعى الجهاز الفني للقلعة الحمراء لوضع اللاعب تحت التقييم قبل حسن مصيره في نهاية الموسم الحالي.



