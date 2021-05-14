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العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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تلقى مسؤولو الفريق الأول بالنادي الأهلي عروضاً لضم المهاجم الكونغولي والتر بواليا، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لما أشارات إليه بعض المصادر، هناك عروضاً من أندية اماراتيه وأخرى سعوديه تسعي لضم الكونغولي، بالإضافة إلى اهتمام أندية الإتحاد السكندرى والجونة للحصول على توقيع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان بواليا قد انتقل الى النادي الأهلي قادماً من صفوف الجونه خلال الميركاتو الشتوي الماضي وبقيمة عقد بلغت 2 مليون دولار.

ولكن يسعى الجهاز الفني للقلعة الحمراء لوضع اللاعب تحت التقييم قبل حسن مصيره في نهاية الموسم الحالي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام التاسعة مساء السبت المقبل الموافق الخامس عشر من مايو الجاري على ملعب الأهلي وي السلام.

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