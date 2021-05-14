موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 14/مايو/2021 - 05:30 ص
أحمد عصام
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يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على حساب وست بروميتش، يوم الأحد 16 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق ليفربول الفوز بالأمس على حساب مانشستر يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولدترافورد.
وستقام المباراة بين ليفربول ووست بروميتش في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
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