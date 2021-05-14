موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز













يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على حساب وست بروميتش، يوم الأحد 16 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وحقق ليفربول الفوز بالأمس على حساب مانشستر يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولدترافورد.



