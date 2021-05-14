Advertisements

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 14/مايو/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على حساب وست بروميتش، يوم الأحد 16 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وحقق ليفربول الفوز بالأمس على حساب مانشستر يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولدترافورد.

وستقام المباراة بين ليفربول ووست بروميتش في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

أخبار تهمك

الكشف عن سبب عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي في مواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى كلوب

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. قصة أشهر أغنية رمضانية لـ "النقشبندي" بأمر رئاسي من السادات

منذ 41 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي وسط غيابات بالجملة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

03:38 ص

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

07:44 م

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق