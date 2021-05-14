تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي













يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة 14 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الماضية بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-



