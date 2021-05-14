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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
الجمعة 14/مايو/2021 - 06:31 ص
محمد زويد
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يحل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على نظيره نيوكاسل يونايتد مساء يوم الجمعة المقبلة ، الموافق 14 مايو، على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، ضمن فعاليات الجولة السادسة والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.
وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة ، ويبتعد عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بفارق 10 نقاط بعد هزيمته أمام ليستر سيتي بهدفين لهدف، ليتوج السيتيزين بلقب الدوري بشكل رسمي، بينما يحتل نيوكاسل المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.
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