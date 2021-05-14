تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي













يحل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على نظيره نيوكاسل يونايتد مساء يوم الجمعة المقبلة ، الموافق 14 مايو، على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، ضمن فعاليات الجولة السادسة والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



