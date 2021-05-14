صراع اللقب.. موعد مباراة ريال مدريد و أتليتك بلباو في الدوري الإسباني









يستضيف فريق الكرة الأول بنادي أتليتك بلباو مع نظيره ريال مدريد ، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة و النصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق السادس عشر من الشهر الجاري بستاد أتليتك بلباو.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 78 نقطة ، بينما يحتل فريق أتليتك بلباو المركز التاسع برصيد 46 نقطة.



