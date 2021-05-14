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صراع اللقب.. موعد مباراة ريال مدريد و أتليتك بلباو في الدوري الإسباني
الجمعة 14/مايو/2021 - 06:41 ص
محمد زويد
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يستضيف فريق الكرة الأول بنادي أتليتك بلباو مع نظيره ريال مدريد ، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة و النصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق السادس عشر من الشهر الجاري بستاد أتليتك بلباو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 78 نقطة ، بينما يحتل فريق أتليتك بلباو المركز التاسع برصيد 46 نقطة.
وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
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