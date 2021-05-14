صراع اللقب.. موعد مباراة أتليتكو و أساسونا في الدوري الإسباني













يلتقي فريق الكرة الأول بنادي أتليتكو مدريد مع نظيره أساسونا ، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز ، علي أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة و النصف مساءً بتوقيت القاهرة ، وذالك يوم الأحد المقبل الموافق السادس عشر من الشهر الجاري.





ويحتل أتليتكو مدريد المركز الأول برصيد 80 نقطة ، بينما يحتل فريق أساسونا المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 44 نقطة.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



