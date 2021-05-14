شكوك حول إصابة نجم بايرن ميونخ









غادر هداف بايرن ميونيخ المتوج أخيراً بلقب الدوري الالماني لكرة القدم للموسم التاسع توالياً، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي تمارين النادي البافاري الخميس صباحاً بعد 40 دقيقة من بدايتها، فيما حامت الشكوك حول ماهية حقيقة ما حصل مع الهداف الساعي خلف الرقم القياسي لأكبر عدد من الاهداف في موسم واحد.





وفي حين أفادت صحيفة بيلد المحلية أن ليفاندوفسكي غادر التمارين بسبب تعرضه لاصابة، خالف بايرن ما ذكرته الاولى مصرحاً أن هدافه غادر للراحة.





وكانت الصحيفة المحلية الوسيلة الإعلامية السّباقة في تداول خبر مغادرة المهاجم ابن الـ 32 عاماً التمارين، وكتبت "أصيب المهاجم الخارق بعد احتكاك مع لاعب آخر".





وتابعت "توجه ليفاندوفسكي إلى الفندق برفقة طبيب الفريق يوخن هانيه والمعالج الفيزيائي جاني بيانكي وبدا الهداف بحالة عصبية".





غير أن رواية النادي البافاري عاكست ما جاء في الصحيفة، إذ قال في بيانه على موقعه الرسمي "تمرن روبرت ليفاندوفسكي بقدر أقل من بقية لاعبي الفريق من أجل الحدّ من حدية العمل، من دون أن يشير إلى أي مشكلة جسدية.





وكان ليفاندوفسكي عاد إلى الملاعب بعد غيابه لفترة ثلاثة اسابيع في أبريل بسب اصابة في الركبة تعرض لها بقميص منتخب بلاده أمام أندورا في مباراة الفوز بثلاثية نظيفة في 28 مارس 2021، خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.





ولم يعد ليفاندوفسكي مرعب الدفاعات ومتصدر ترتيب الهدافين برصيد 39 هدفاً في "البوندسليجا" في هذا الموسم، يتأخر سوى بفارق هدف عن الرقم القياسي لأكبر عدد من الاهداف في موسم واحد بحوزة الهداف الاسطوري للنادي البافاري غيرد مولر مع 40 هدفاً حققه في موسم 1971-1972.



