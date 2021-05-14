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في تصريح صادم.. كارين رزق الله: لست راضية عن دوري في 350 غرام ومشاركتي به ذلة مهنية!!

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تعتبر النجمة اللبنانية كارين رزق الله، من اكثر النجمات نجاحاً وشهرة في الدراما اللبنانية، وفي كل موسم درامي تؤكد وتبرهن على دقة انتقاءها للأعمال التي تطل علينا من خلالها، بل وتحرص في كل مرة على مناقشة قضية هامة عن المرأة والمجتمع.

وشاركت خلال الماراثون الرمضاني المُنصرم، في أول يطولة لها بمسلسل عربي، وهو 350 غرام إلى جانب النجم السوري عابد فهد في أول تعاون بينهما.


وبعد عرض العمل، طيلة الشهر الكريم، خرجت الممثلة اللبنانية، بتصريح صادم خلال الساعات الماضية، وقالت إنها غير راضية عن هذه التجربة.

وكشفت خلال تصريحات صحافية عن ظروف مشاركتها في هذا العمل العربي المشترك، وقالت إنها لم تقرأ سوى أول 15 حلقة، وحينها تواصلت مع الكاتبة لمناقشة حيثية الدور، ومحاولة جعل الشخصية مؤثرة أكثر في الأحداث، وتأخذ منحنى الشر والانتقام.

ولكن لم يتم أي تعديل للشخصية، وهذا ما جعلها غير مقتنعة بها، برغم مجهوداتها في أن تضفي لها طعم ولون حسبما وصفت، وأكدّت على أنّ الدور والتجربة جاء كلاهما مغايران لتوقعاتها وأهدافها، وقالت إنها ستتعلم من ذلك مستقبلاً واصفة إياه بكلمة "ذلة مهنية".

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